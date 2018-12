Autoridade policial britânica alerta que Brexit custará caro e ameaça segurança

A comissária da Polícia Metropolitana de Londres, Cressida Dick, sugeriu que a retirada do Reino Unido da União Europeia - o chamado "Brexit" - poderá custar caro e ter efeitos prejudicais para a segurança pública do país.

Principal autoridade policial britânica, Cressida disse à emissora BBC que os ajustes a ser feitos com o Brexit serão ainda mais desafiadores se não houver um acordo sobre a saída entre Reino Unido e UE.

Segundo Cressida, a polícia britânica terá de buscar soluções para acessar bases de dados vitais e precisará de novos procedimentos para garantir a rápida detenção e extradição de indivíduos, apesar do Brexit. Para ela, será "muito difícil fazer isso no curto prazo" se não houver um acordo de transição.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, fechou um acordo de Brexit com líderes da UE, mas tem enfrentado dificuldades para aprová-lo no Parlamento britânico. Fonte: Associated Press.