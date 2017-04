Autoridade Eleitoral confirma vitória de Lenín Moreno na disputa presidencial

O Conselho Nacional Eleitoral confirmou nesta terça-feira a vitória do esquerdista

Lenín Moreno nas eleições presidenciais do Equador. O presidente do órgão, Juan Pablo Pozo, disse em cadeia de rádio e televisão que, com 99,65% dos votos apurados, os resultados eram "oficiais, irreversíveis".

Pozo disse que Moreno obteve 51,16% dos votos, enquanto o oposicionista Guillermo Lasso ficou com 48,84%

Desde o domingo, Lasso tem dito que não aceita os resultados e que buscará sua impugnação, alegando supostas fraudes.

Com o resultado oficial, Moreno deve substituir seu aliado Rafael Correa, que ficou mais de dez anos no posto, a partir de 24 de maio deste ano. Fonte: Associated Press.

