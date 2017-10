Autoridade catalã pede "cessar-fogo" com Espanha e nova oportunidade de diálogo

O chefe regional de negócios da Catalunha e membro do governo separatista, Santi Vila, pediu ontem à noite um "cessar-fogo" com a Espanha para diminuir as tensões, após o plebiscito sobre a independência na região que gerou uma crise nacional.

Vila disse à Cadena SER Radio que ele está pressionando por "uma nova oportunidade para dialogar" com as autoridades espanholas.

"Temos que dar mais uma chance, talvez a última chance, e talvez a única maneira para que isso aconteça é começar com um cessar-fogo", afirmou Vila. "Todos se acalmam e nos dão a oportunidade de não tomar decisões, avaliando quais canais podemos abrir para iniciar um diálogo sereno", disse o líder.

Os apelos à prudência vieram depois que alguns dos bancos e empresas mais importantes anunciaram que estavam mudando sua sede da região da Catalunha para garantir que a possível separação da região não os eliminaria imediatamente da União Europeia, assim como do lucrativo mercado comum.

Vila disse que é contra a Catalunha declarar unilateralmente a independência neste

momento e quer que um comitê de especialistas de ambos os lados seja criado para

trabalhar para uma solução para a crise política.

Do governo central em Madri, Vila disse que gostaria de ver as autoridades retornarem poderes à região que assumiram recentemente, incluindo o controle de uma grande parte de suas finanças.

Não está claro a amplitude da posição moderada de Vila dentro do governo catalão, que está sendo pressionado por grupos de base separatista e pelo partido CUP de extrema esquerda para declarar a independência em breve. Fonte: Associated Press

