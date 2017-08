Autor do livro “Uma Questão de Escolha – Princípios valiosos para uma vida grandiosa” vem a Capital para lançamento

A escolha da cidade para o lançamento se deu no último dia de um treinamento que ministrou ano passado, na capital / Divulgação

“Somos frutos das nossas escolhas, mas isso tem um preço”, comenta Danilo Olegario, autor do livro “Uma Questão de Escolha – Princípios valiosos para uma vida grandiosa”. Há 15 anos na área de liderança e treinamento pessoal, Danilo está no quarto livro, fruto do repertório de estudos que também utiliza na profissão como instrutor de programas empresariais de gestão de pessoas. O lançamento será lançado hoje (23), às 18h, na Livraria Le Parole, na Capital.

“Fui estudar como as pessoas tomam decisões. Este livro tem um pé na psicologia e na filosofia, a proposta é a reflexão por meio de provocativas. Somos um produto do que escolhemos ser e isso ocasiona renúncias, que geram angústias. Você não vai encontrar aqui uma receita para a felicidade, porque isso não existe, o pote de ouro é um objeto ilusório”, conta o escritor que é coaching de treinamentos na Aegea, holding da qual faz parte a Águas Guariroba, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande.

A escolha da cidade para o lançamento se deu no último dia de um treinamento que ministrou ano passado, na capital: “Criei laços afetivos e de respeito aqui. No último dia eu decidi que voltaria para lançar meu livro em Campo Grande”.

