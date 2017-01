Autor de ataque que matou 39 na Turquia é detido, segundo imprensa local

A polícia da Turquia prendeu o homem apontado como o autor do ataque que matou 39 pessoas em uma casa noturna em Istambul durante as comemorações do Ano Novo, segundo a imprensa do país. A agência de notícias privada Dogan e outros meios informaram que o suspeito foi detido no distrito de Esenyurt em uma operação policial no fim da segunda-feira (hora local).

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Segundo o grupo extremista, tratava-se de uma retaliação por causa das operações militares turcas no norte da Síria. Fonte: Associated Press.

