Autistas da Grande Dourados terão sede para atendimentos médicos e pedagógicos

Obra está sendo construída com recursos de R$ 1 milhão repassados pelo governo do Estado em área de 2,4 mil metros quadrados

Dourados (MS) – Por meio de convênio com o governo do Estado está sendo construída, em Dourados, uma moderna estrutura que vai atender autistas de toda a Grande Dourados, que compreende trinta e três municípios e uma população de mais de um milhão de habitantes. A obra demanda um investimento de R$ 1 milhão, fruto de emenda parlamentar do então deputado federal Geraldo Resende (atual secretário de Estado de Saúde) e de contrapartidas do tesouro estadual.

As obras começaram em dezembro do ano passado em área da Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados e estão executadas em 20%. O presidente da entidade, Francisco Sobrinho de Brito afirma que os trabalhos estão dentro do cronograma previsto e que estarão concluídos em julho próximo. A ativação, segundo ele, deve ocorrer até o fim deste ano.

Em construção numa área de 2.450 metros quadrados, doada pela prefeitura de Dourados no Jardim Terra Roxa, a edificação terá 1.102 metros quadrados e está sendo executada por etapas. De acordo com o projeto, a estrutura vai proporcionar a implantação de consultórios médicos, fonoaudiologia, odontologia e fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogos, assistentes sociais, além de atendimentos pedagógicos diversos.

A estrutura completa, incluindo as demais etapas, deverá conter salas para musicoterapia, terapia ocupacional, enfermaria, atendimento médico, orientação psicológica, triagem, entrevistas com assistente social, almoxarifado, cozinha industrial, cozinha experimental, lavanderia, artes, informática, dormitório/descanso, jardim sensorial, quadra coberta, campo de futebol, pomar, horta, parque com brinquedos, piscinas cobertas com banheiros e vestiários, entre outras.

Atualmente cerca de 120 famílias são atendidas pela AAGD com previsão de zerar a vila de espera e dobrar a capacidade de atendimento, com as atividades concentradas num só local para atender toda a clientela de Dourados e região. “O objetivo é viabilizar estrutura para propiciar aos autistas, trabalho interdisciplinar, melhorias no tratamento terapêutico educacional e a inclusão deles na sociedade”, afirma o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende.

Dia do Autista

Neste dia 2 de abril comemora-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e, desta forma, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por esta síndrome neuropsiquiátrica.

“Felizmente, em Dourados temos o que comemorar, pois em breve teremos a realização do sonho da sede própria”, afirma Francisco Sobrinho. “Fico feliz em poder colaborar com essa luta. Porém, mais do que isso, hoje é um dia de conscientização”, complementa o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

