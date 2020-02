Áustria interrompe tráfego de trens para a Itália por receio do coronavírus

A Áustria interrompeu todo o tráfego de trens para Itália nos dois sentidos, após temores de que um trem que circulava na noite deste domingo, no horário local, tivesse dois passageiros que poderiam ter sido infectadas pelo coronavírus, disseram as autoridades.

O trem foi parado na passagem de Brenner, no lado italiano, disse o ministro do Interior da Áustria, Karl Nehammer, segundo a emissora austríaca ORF.

O trem saiu de Veneza e estava a caminho de Munique. A Áustria, que compartilha sua fronteira sul com a Itália, manifestou preocupação com o recente surto do vírus no norte do país.

Os casos italianos de coronavírus aumentaram para pelo menos 152, o maior número fora da Ásia. A Itália está se esforçando para controlar a propagação da nova doença viral em meio a um número cada vez maior de infecções no país e uma terceira morte. As autoridades do país cancelaram o Carnaval de Veneza que teria a participação de milhares de foliões, suspendendo partidas de futebol da liga principal na área atingida e fechando cinemas incluindo o La Scala de Milão.

Também aumentou a preocupação na Europa, inclusive na vizinha Áustria, que balançou o espectro de fechar sua fronteira se a emergência de saúde piorar. Fonte: Associated Press.