Austrália: Joyce é reeleito para Parlamento e será vice-primeiro-ministro

O ex-vice-primeiro-ministro da Austrália, Barnaby Joyce, foi reeleito para o Parlamento neste sábado, cinco semanas depois de ser expulso por violar a Constituição. Ele ganhou uma eleição parcial e retornará como vice do primeiro-ministro do país, Malcolm Turnbull, quando o Parlamento retomar atividades na próxima semana. A vitória de Joyce dá à coalizão conservadora no poder exatamente metade dos assentos na Câmara dos Deputados. Os partidos precisam de uma maioria na Câmara para governar sem fazer acordos com legisladores independentes.

Outra eleição parcial em duas semanas pode devolver ao governo a maioria simples que detinha em outubro, quando a Suprema Corte criou uma crise constitucional. Joyce é um dos nove legisladores que perderam seus cargos por contrariar uma peculiaridade constitucional australiana que exige que os legisladores sejam exclusivamente cidadãos australianos. Ele estava entre os legisladores que a Suprema Corte desqualificou do Parlamento em outubro. O tribunal rejeitou o argumento do governo de que os australianos que não sabiam ter herdado outra nacionalidade de pai ou mãe deveriam estar isentos da proibição constitucional. Mas Joyce conseguiu se reeleger porque renunciou à cidadania da Nova Zelândia que herdou de seu pai.

A fraca influência de Turnbull sobre o Parlamento foi demonstrada na quinta-feira, quando foi forçado a anunciar um inquérito sobre corrupção no setor bancário. Ele havia argumentado contra esse inquérito por quase dois anos, mas os legisladores governistas ameaçaram uma associação com a oposição para forçá-lo a se concretizar. Fonte: Associated Press.