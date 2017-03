Austrália e Nova Zelândia condenam ataque terrorista em Londres

Austrália e Nova Zelândia fizeram coro a outras nações e condenaram o ataque terrorista que ocorreu nesta quarta-feira na cidade de Londres, próximo ao Parlamento britânico. O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, disse, inclusive, que a presença da polícia no Parlamento do país aumentou em resposta ao ataque.

"A simpatia e a solidariedade da Austrália são com o povo do Reino Unido com quem estamos juntos, tanto hoje quanto sempre, lutando pela liberdade. Somos aliados firmes na guerra contra o terrorismo", disse Turnbull a jornalistas. Para ele, "o ataque ao Parlamento britânico é um ataque aos parlamentos, à liberdade e à democracia em todos os lugares".

Já o premiê da Noza Zelândia, Bill English, condenou o ataque e disse que escreveu uma carta endereçada à premiê britânica, Theresa May, para expressar seu apoio ao governo e oferecer as condolências do país às famílias das vítimas. Fonte: Associated Press.

