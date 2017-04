Austrália deve endurecer visto de trabalho para estrangeiros

A Austrália abolirá um tipo de visto para trabalhadores qualificados conhecido como 457, que era amplamente usado por empresas para trazer talentos do exterior. "Os trabalhadores australianos precisam ter prioridade para empregos australianos", afirmou o primeiro-ministro do país, Malcolm Turnbull, nesta terça-feira.

"Nós não mais permitiremos que o visto 457 seja passaporte para empregos que poderiam e deveriam ir para australianos", afirmou Turnbull. Segundo ele, haverá um novo visto temporário designado para carências específicas de profissionais em algumas áreas, com novos requerimentos que incluem proficiência em língua, experiência no mercado de trabalho e testes no mercado de trabalho. Os críticos do visto 457 dizem que ele é usado amplamente para burlar regras imigratórias. Fonte: Dow Jones Newswires.

