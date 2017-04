Austrália aparece entre os países mais felizes do mundo em pesquisa

Se a imigração para a Austrália faz parte dos seus planos, aqui vai uma notícia que pode empolgá-lo nesta escolha: o país está entre os mais felizes do mundo, aparecendo na nona posição. O dado foi recém-divulgado no Relatório da Felicidade do Mundo 2017 (World Happiness Report), que revelou também que a expectativa e a qualidade de vida, o amparo do governo, a segurança em relação ao papel das instituições públicas e a assimilação de direitos como generosidade e liberdade estão entre os indicadores de felicidade de uma nação.

A Austrália é conhecida mundialmente por seu alto nível de qualidade de vida e receptividade a estrangeiros. Antes dela, na pesquisa, figuram Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Finlândia, Holanda, Canadá e Nova Zelândia. Para MaCson Queiroz J.P, diretor da M.Quality, empresa especializada em Assessoria em Negócios, Intercâmbio e Imigração para a Austrália, graças aos seus índices de bem-estar, oportunidades, acesso a direitos básicos e tantas outras vantagens, o país da Oceania pode ser considerado um dos melhores países para se viver no planeta.

Recentemente o “país dos cangurus” conquistou uma boa posição em outra lista de indicadores de desenvolvimento das nações. Ficou em 4º lugar no ranking que mediu o progresso social dos países em 2016. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Social Progress Imperative.

“Quem opta pela imigração para a Austrália tem as mesmas oportunidades e privilégios que os cidadãos nativos, em função da política de coletividade da nação australiana”, afirma MaCson. “Boas condições de vida, acesso a bens e serviços e aos mesmos direitos ofertados aos cidadãos australianos é o que encontra quem decide morar, obter o visto para o país e imigrar para a Austrália dentro dos trâmites legais”, ele completa.

Visto para a Austrália – Para descobrir as chances de imigração para a Austrália, a M.Quality disponibiliza em seu site o “1º. Passo Gratuito”, serviço que oferece uma orientação básica para avaliar se o candidato é realmente elegível para uma das categorias de vistos australianos. Ao preencher o formulário no site, e sendo elegível a uma das categorias, ele recebe um convite para assistir gratuitamente ao vídeo “Elegibilidade e Agora?”, no qual são apresentados o escopo do trabalho da M.Quality e as demais orientações e esclarecimentos sobre o processo para morar e trabalhar na Austrália.

