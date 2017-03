Aumento da tarifa do metrô do Rio é publicado no Diário Oficial do estado

O governo do Rio publicou hoje (16), no Diário Oficial do Estado, o aumento de 6% na tarifa do metrô. O reajuste havia sido aprovado no dia 23 de fevereiro pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro.

O valor da passagem, que era R$ 4,10 , subiu para R$ 4,30. O aumento entra em vigor no dia 2 de abril.

Trens e barcas, por sua vez, já haviam sofrido reajuste nas tarifas em fevereiro. O bilhete nos trens da Supervia, que custavam R$ 3,70, passaram para R$ 4,20 em 2 de fevereiro. No caso das barcas, a concessionária foi autorizada a cobrar R$ 5 a partir de 12 de fevereiro. O preço antigo era R$ 4,10.



