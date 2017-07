Aulas e provas de direção passam a contar com sistema de videomonitoramento

Motoristas interessados na primeira habilitação ou mudança de categoria vão poder conferir o novo sistema de vídeomonitoramento de aulas práticas e teóricas nos veículos das autoescolas. A implantação das câmeras, bem como leitor de identificação biométrico fazem parte de uma exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e que segundo Gerson Claro, diretor-presidente do Detran de Mato Grosso do Sul visa garantir maior controle e transparência no processo de avaliação.

O sistema substitui a antiga prancheta utilizada pelos instrutores e examinadores, uma vez que toda a imagem e som da aula e exame prático precisam ser gravados. No caso das aulas é possível certificar ainda se o tempo foi cumprido e se estão sendo transmitidas ao aluno todas as habilidades necessárias ao volante. O aprendiz também pode solicitar a filmagem em caso de dúvidas.

As mudanças já estão valendo desde o último dia 20 de julho. Os equipamentos vão integrar a preparação de motoristas nas categorias B (carros), C (caminhão), D (ônibus) e E (veículos com dois reboques).

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

