Aulão de ginástica movimenta população e leva mais de mil pessoas ao Belmar Fidalgo

Moradores de diversos bairros da Capital fizeram a festa com as atividades de esporte e lazer oferecidas gratuitamente pela Prefeitura na Praça Belmar Fidalgo. Mais de mil pessoas se movimentaram nas quadras onde a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realizou o Aulão de Ginástica, com as orientações dos profissionais de educação física que já atuam nos Parques.

“A ação reuniu os alunos de todos os parques onde as oficinas de ginástica acontecem e somadas a todas as atividades que a Prefeitura e a Funesp já desenvolvem, estamos movimentando mais de 20 mil pessoas todo mês”, destacou o prefeito Marquinhos Trad , que acompanhou as atividades da Praça Belmar Fidalgo.

Para quem já participa das oficinas durante a semana ou para os novatos, o aulão é diversão garantida. “Eu faço as aulas de ritmos na Praça Elias Gadia e é sempre uma alegria aliada aos exercícios”, contou Eliane Silva Leandro, que convidou a amiga Fabrina. “Essa é primeira vez que eu participo. Achei muito divertido. Nessas aulas você acaba se distraindo e cuidando do corpo tudo junto”, avaliou Fabrina.

O evento marca a comemoração aos 118 anos de Campo Grande e movimenta a população com atividades diferenciadas. Além do aulão de ginástica que teve zumba, ritmos, combat, a Funesp realizou as oficinas de Flag Football, Beach Tênis, Lutas, Tênis, Grupo de corrida, Funcional e Capoeira.

A ação contou também com a parceria com professores do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), e dos acadêmicos das faculdades Unigran e Facsul.

