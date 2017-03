‘Aulão’ de ginástica fecha atividades do mês da mulher da OAB/MS

Um ‘aulão’ de ginástica será realizado às 8 horas desta quarta-feira (29), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). O evento marca o fim das atividades alusivas ao Mês da Mulher.

Idealizado pela Comissão da Mulher Advogada (CMA), o evento, chamado de “Estação Fitness”, será realizado pela advogada e personal trainner Ingrid Pereira da Silva, junto da professora Minéia de Lima Barbosa e promete reunir as mulheres advogadas para mais essa confraternização.

“O objetivo é trazer as advogadas para participar das atividades e projetos realizados pela Ordem; mesmo como trazer o público em geral para participar também dos nossos eventos, porque estamos aqui justamente pensando na sociedade em si”, explicou a vice-presidente da CMA, Suzana Maluf.

Além da aula de ginástica, haverá um workshop da MAC Cosméticos com aulas de maquiagem, e haverá a presença da nutricionista Silvana Poletto, que dará dicas e cuidados na alimentação.

Empresas Parceiras

Durante todos os eventos dedicados à programação do Mês da Mulher, mais de 30 empresas fecharam parceria com a CMA para garantir brindes e/ou coffe breaks dos eventos.

“Ficamos muito felizes com a receptividade que tivemos em todas as empresas que visitamos, e queríamos agradecer o empenho que todas tiveram com a gente; empresas estas que estão sempre de mãos dadas com a OAB, e em prol dos direitos da mulher”, avaliou a vice-presidente.

Para este ultimo evento, a Ostetto Suplemento estará presente com a Vozz Suplementos e o Café 3 Corações realizando degustações. Haverá sorteios de vouchers das lojas Warp Store, Grão e Grão e GFitness.

