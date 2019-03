Aula de Defesa Pessoal encerra comemorações ao Mês da Mulher no Detran

Campo Grande (MS) – Em um momento em que a violência contra mulheres vem crescendo significativamente, aprender a se proteger também é uma forma de combate. Pensando nisso e em outras situações em que a mulher possa ser vítima, como assédio sexual, por exemplo, o professor de Jiu Jitsu Robson Alencar da Academia Alliance realizou nesta sexta-feira (15.3), uma palestra-demonstração de Defesa Pessoal para Mulheres. A ação finalizou as comemorações ao Dia Internacional da Mulher.

Pouco mais de 40 mulheres passaram pelo auditório da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), na saída para Rochedo, e puderam acompanhar as demonstrações trazidas pelo atleta que é faixa preta no esporte.

“É importante que as pessoas, de uma forma geral, tenham higiene mental. A prática de esportes nos traz essa possibilidade”, enfatizou o professor que apresentou algumas formas de defesa para as servidoras.

Questionada sobre a importância da mulher aprender a defesa pessoal, a agente de Trânsito, Joelma Aristimunha, que acompanhou a apresentação, lembrou que isso é fundamental. “Primeiro pela própria defesa, segundo pelo emponderamento feminino. Somos capazes e podemos nos defender. Além disso, é um momento dedicado a nós”, finalizou.

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Viviane Freitas