Auditor de MS medeia painel sobre Inovação em Gestão de Pessoas no GDFAZ

Campo Grande (MS) – O auditor fiscal da Receita Estadual do MS, Esau Aguiar, mediou na última semana o painel Inovação em Gestão de Pessoas no Serviço Público durante a 66ª Reunião do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ).

Conforme Esaú o painel foi apresentado pelas servidoras Ana Paula Xavier (Sefaz/PE) e Luciana Rivelli (Sefaz/SP), que apresentaram as experiências do processo de implantação da gestão estratégica de pessoas em suas secretarias. O auditor sul-mato-grossense aponta a gestão estratégica de pessoas como o caminho para que a alta gestão consiga alcançar os objetivos estratégicos.

“Processos que pensamos estar desconexos com a estratégia, se tivermos um olhar mais apurado, veremos que não estão. Precisamos trabalhar com o foco em estabelecer a conexão com os objetivos estratégicos alinhados a indicadores que mensurem os ganhos de cada ação”, frisa.

Após a apresentação do painel, foi entregue aos 46 representantes dos estados uma pesquisa com o intuito de incentivar e coletar as impressões sobre a gestão de pessoas nos Estados. A pesquisa apresentava uma pergunta e três cenários para que o respondente identificasse a qual deles sua administração mais se aproximava.

Foram debatidos ainda outros temas como Inovação no Serviço Público: Compliance, Objetivos e Indicadores do Planejamento Estratégico do GDFAZ, Diagnóstico Organizacional Gestão do Clima Organizacional, Dimensionamento da Força de Trabalho, Gestão do Desempenho, Programas de Educação para Aposentadoria, entre outros.

GDFAZ

O GDFAZ foi criado em 1996, a partir de um convênio entre o Ministério da Fazenda e as Secretarias da Fazenda dos Estados. Com objetivo de aprimorar e fortalecer o papel estratégico da gestão de pessoas nas Unidades da Federação, por meio do intercâmbio e socialização de experiências e produtos entre os Estados, o grupo se reúne três vezes ao ano com a finalidade de socializar experiências, discutir tendências na área de gestão de pessoas, buscando soluções comuns, funcionando como uma consultoria na área de gestão de pessoas, focada no segmento fazendário.

Diana Gaúna – Secretaria Estadual de Fazenda.