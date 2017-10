Audiovisual MIS celebra 40 anos de MS com mostra especial de curtas

Para celebrar o aniversário de Mato Grosso do Sul, o Museu da Imagem e do Som (MIS) realiza uma “Mostra Especial Mato Grosso do Sul – 40 anos” com a exibição de 40 filmes de curta metragem produzidos aqui no Estado. As exibições acontecem nesta segunda e terça-feira (9 e 10.10).

Entre as obras selecionadas estão cineastas renomados como David Cardoso, Candido Alberto, Joel Pizzini e Mauricio Copetti e ainda obras da nova geração de realizadores como Tina Xavier, que utiliza do audiovisual como ferramenta de transformação infantil onde as crianças participam de todo processo de produção e Jamile Fortunato que recebeu vários prêmios com o filme que conta a história de uma menina indígena da aldeia de Amambai.

A proposta do MIS, segundo a coordenadora Marinete Pinheiro, é mostrar que a produção no Estado está crescendo a cada ano e o museu além de salvaguardar o cinema de MS, o mesmo difunde e fomenta. “Algumas obras foram produzidas de forma independente, outras com recursos do Estado que tem sido um grande fomentador, seja através de oficinas e de editais. Queremos celebrar mostrando que nosso Estado é um celeiro de fartura e que esta riqueza está cada dia mais sendo mostrada através da sétima arte, por isso, 40 anos em 40 filmes”, enfatiza Pinheiro.

Sessão 01 (segunda-feira 9.10) – 9h às 11h30

À Mesa – Dir. André Patroni (23min) Conceição dos Bugres – Dir. Candido Alberto da Fonseca (10min) Um conto de Solidão – Dir. Essi Rafael (12 mim) Flor Brilhante e as cicatrizes de pedra – Dir. Jade Rainho e Fabi Fernandes (23min) A procura de Marçal – Dir. Carol Caco ou Natália Moraes (20 min) Poeira – Uma história do Pantanal – Dir. Augusto Cesar Proença e Hélio Godoy (23min) A academia – Dir. Daniele Girelli (20min)

Sessão 02 (segunda-feira 9.10) – 13h30 às 19h

Ana – Breno Benetti (15 min.) Corixo – A mulher de branco – Dir. Marcelo Santos (17min) Maria Fumaça Chuva e Cinema – Dir. David Cardoso (15min) Cordilheira de Amora 2 – Dir. Jamile Fortunato (12min) Uma lei para todas –Dir. Ana Patrícia Nassar (10min) Antes de você partir – Dir. Thays Bernardes Ribeiro (6min) Conexões perdidas – Dir. Albano Pimenta (18 min) Rosas são vermelhas violetas são sangrentas – Dir. Wilyam Nicolay- (13 min) Entre Rios e Histórias – Dir. Alexandre Basso (25min) Nanquim – Dir. Mauricio Copetti (18min) Caramujo Flor – Dir. Joel Pizzini (21min) Promidal – Dir. José Roberto Bastos (13min)

Sessão 03 (terça-feira 10.10) – 9h às 11h30

Argento – Dir. Mariana Sena (12min) Campo Grande Meu Amor I (15min) Campo grande meu amor II (20 min) Temporal – Dir. Cadu Fluhr (18min) O Florista – Dir. Filipi Silveira (18min) Águas que Educam – Dir. Prof. Dr. Gilberto Luiz Alves (20min) Maria, Madalena – Dir. Franciella de Andrade Cavalheri (23min) Geração dez – Dir. Alexandre Onça (18min)

Sessão 04 (terça-feira 10.10) – 14h às 19h

Corguinho e seus Et´s – Dir. Luciana Nantes (14min) Enterros – Dir. Andrioli Costa. (13min) Princesa Pantaneira Dir. Tina Xavier (8 min) João e Maria: dos contos à realidade – Dir. Tina Xavier (8 min) Jéssica e Júnior no Mundo das Cores – Dir. Tina Xavier (5 min) Queityléia em perigos reais Dir. Tina Xavier (8 min) Smille – Camila Machado e Stephanie Brito (6 min) Confissão – Dir. Reynaldo Paes de Barros (17min) A outra margem – Dir. Nathalia Tereza (26min) Cerrado Além da Névoa – Dir. Christian Marc Egger e Gibby Zobel (25min) Um cara diferente – Dir. Amanda Amaral e Hanna de Moliner. (23min) Um pedaço do céu – Douglas Queiroz, Hugo Crippa e Karla Lyara (20 min.) Vermelho sobre a grama verde – Dir. Giovani Barros (20min)

A “Mostra Especial Mato Grosso do Sul – 40 anos” acontece nos dias 9 e 10 de outubro no período matutino e vespertino. Todas as obras exibidas fazem parte do acervo do MIS. Escolas interessadas podem agendar uma visita ao museu e assistir filmes gratuitamente na sala Idara Ducan. Mais informações (67) 3316-9178.

