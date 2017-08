Audiência pública vai discutir melhorias para segurança dos ciclistas

Audiência Pública reunirá ciclistas e representantes do poder público na próxima quinta-feira (17), a partir das 19h30, na Câmara Municipal. Serão discutidas melhorias para segurança de quem pedala na cidade, manutenção e ampliação das ciclovias, criação de rotas interligadas e apoio ao esporte. Haverá uma pedalada até a Casa de Leis, com concentração às 18h30, na Praça do Rádio Clube.

A Capital tem cerca de 80 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada. Milhares de ciclistas pedalam todos os dias a passeio, como prática esportiva ou para se locomover nas atividades do dia a dia. Muitos gostariam de utilizar a bicicleta com mais frequência, mas reclamam da falta de interligação entre as ciclovias e manutenção em determinados trechos.

A audiência é promovida pela Comissão Permanente de Legislação Participativa, presidida pelo vereador André Salineiro, que discutiu o assunto com ciclistas, recentemente. “Temos grupos de ciclistas que pedalam de segunda à segunda e não temos políticas públicas pensadas para melhorar esses trajetos, de maneira estratégica. Há várias ciclovias, mas não são interligadas. Queremos ouvir quem usa a bicicleta como meio de transporte, para lazer ou esporte e discutir com os representantes dos órgãos competentes o que pode ser feito para concretizar essas melhorias”, comenta o vereador.

Mais de 150 ciclistas confirmaram presença no evento, além de representantes da Agência Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Audiência Pública “O Ciclismo em Campo Grande”

Local: Estacionamento dos vereadores da Câmara Municipal (atrás do prédio)

Concentração na Praça do Rádio Clube: 18h30

Saída do pedal: 19h15

Início da Audiência: 19h30

