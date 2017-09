Audiência pública discute legislação para o estagiário menor de idade

Com o tema “Benefícios da Legislação sobre a contratação de menores para o mercado de trabalho, através do estagio”, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), realizará Audiência Pública, nesta quinta-feira (14/09), às 14h.

A audiência pública atende solicitação do vereador Fernando Napp Rocha (PSDB), de São Gabriel do Oeste, presidente da Comissão Especial Para Estudo da Legislação que Trata do Trabalho do Menor de Idade, à deputada estadual Mara Caseiro.

Para Mara Caseiro, a inclusão dos jovens no mercado de trabalho possibilita mudança no cenário econômico social do país.

“O Estágio é o primeiro contato com a profissão, que além de aprender a rotina de uma empresa, o estagiário irá desenvolver conhecimentos que, até então, só faziam parte dos livros e das aulas. Em plena recessão econômica essa força de trabalho representa um menor custo para as empresas, e de grande valor social, pois para muitas famílias, a bolsa-auxílio do estagiário ajuda a complementar a renda da casa”, afirmou a deputada.

Rosangela Ramos, coordenadora de Desenvolvimento de Carreira do IEL irá ministrar uma palestra sobre a temática a ser abordada na audiência.

Foram convidados para o debate representantes da Semade; Sesc-MS; Fiems; Fecomercio; Iel; Funtrab; Associação Comercial de Campo Grande; Instituto Mirim de Campo Grande; Secretaria Municipal Educação de Campo Grande; Secretaria de Estado de Educação; Procuradoria do Estado; Prefeitura Municipal de Campo Grande; Seleta –Sociedade Caritativa e Humanitária; Senai; Funsat; Omep; E as Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; e Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de MS.

