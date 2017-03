Audiência Pública debate fechamento das Agências Fazendárias e Postos Fiscais da SEFAZ/MS

A finalidade é discutir a reestruturação a ser implantada na Secretaria de Estado de Fazenda, por meio de Reforma Administrativa e Previdenciária do Governo do Estado / Divulgação

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT), em parceria com o Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais (Sindifiscal/MS), promove a audiência pública “Fechamento das Agências Fazendárias e Postos Fiscais da SEFAZ/MS”. O evento acontece no dia 7 de março, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A finalidade é discutir a reestruturação a ser implantada na Secretaria de Estado de Fazenda, por meio de Reforma Administrativa e Previdenciária do Governo do Estado, bem como a transformação de 48 Agências Fazendárias (Agenfas) em Postos de Atendimento, além do fechamento de quatro Postos Fiscais.

"As Agenfas são os órgãos arrecadadores dos Estados e dos municípios, como o Estado vai economizar fechando os órgãos arrecadadores? Se faz necessária uma ampla discussão acerca dessa medida que, se implantada, afetará não só os servidores da Secretaria de Fazenda, mas toda a população sul-mato-grossense", falou o parlamentar, ressaltando que o Executivo já publicou no Diário Oficial do Estado, "a toque de caixa", na véspera do feriado de Carnaval, o fechamento das Agenfas.

O presidente do Sindifiscal/MS, Marco Aurélio Cavalheiro Garcia lembrou que todas as conquistas obtidas foram por meio de luta e união da categoria. "Diante deste cenário e recapitulando toda a história de nossa categoria, entendemos que todos as conquistas e avanços obtidos foram por meio de muita luta e, principalmente, através das nossas mobilizações. Para que novamente possamos demonstrar nossa força e união, conclamamos a toda a categoria a participar deste importante debate", finalizou.

