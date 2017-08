Audiência na próxima sexta vai debater sobre a depressão

A agenda da semana de 22 a 26 de maio de 2017 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem destaque para a audiência pública “Depressão, a doença do Século”, proposta pelo deputado Paulo Corrêa (PR), que será realizada na sexta-feira (26/5), às 14h, no Plenário Júlio Maia.

“Todo mundo conhece alguém depressivo. Pode não perceber, mas em sua família, em seu ambiente no trabalho, ao menos uma pessoa sofre desse mal. Precisamos valorizar a vida e a audiência pública é, justamente, para pensarmos juntos as políticas públicas para reverter esse quadro”, afirmou Paulo Corrêa. O evento contará com palestras de médicos, psiquiatras e representantes do Sistema Público de Saúde.

Ainda na sexta-feira ocorrem as eleições do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms). Todo o servidor ativo, efetivo e comissionado, poderá votar entre às 8h e às 16h no Plenarinho Nelito Câmara, com a divulgação do resultado prevista para até às 18h.

Conforme edital publicado no Diário Oficial do Legislativo número 1169, a apresentação de chapas deverá ser feita até esta sexta-feira (19/5), às 16h, na sede do sindicato, localizado na Rua Doutor Nicolau Fragelli, 222, Bairro Amambaí, Campo Grande. Saiba mais sobre Sisalms em http://sisalms.blogspot.com.br/.

A semana ainda contará com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na terça-feira (23/5), a partir das 8h no Plenarinho.

Veja Também

Comentários