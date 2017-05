Atualização do Mapa Turístico Brasileiro começa nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A partir desta sexta-feira (12.05) até o dia 29 de maio, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), percorrerá regiões turísticas do Estado para se reunir com empresários do setor e órgãos oficiais do turismo.

O principal objetivo das reuniões é fazer a atualização do Mapa Turístico Brasileiro, ferramenta importante para definir a estratégia de atuação do Ministério do Turismo (MTur) na formulação das políticas públicas para o setor. Os técnicos da Fundtur apresentarão os critérios exigidos pelo MTur e pela Fundtur para os município que queiram estar inseridos no mapa. Entre eles, estão a existência e efetiva atuação de um Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Segundo o diretor presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a ação de atualização é fundamental no processo de ordenamento dos territórios turísticos do estado e, principalmente, no planejamento das ações tanto da Fundtur quanto das próprias regiões. “É importante que essa atualização aconteça com critérios e objetivos e que contemplem os municípios organizados, que desejam e tenham condições de trabalhar a atividade turística, para que tenhamos de fato o mapa turístico do estado inserido no mapa brasileiro”, ressalta.

Além da atualização do Mapa Turístico Brasileiro, serão apresentadas as linhas de atuação da Fundação de Turismo 2017/2018: profissionalização da gestão (estadual e municipais), fortalecimento das instâncias de governança, inovação e diversificação da oferta turística, posicionamento de mercado e pesquisa. Também será abordada a terceira fase do Sistema de Classificação dos Municípios (Semear / Nascer / Frutificar / Colher), que começou em 2013 e passará por uma reformulação em 2017.

Confira o cronograma de reuniões:

12/05: Região Grande Dourados (Dourados) e Região Caminhos da Fronteira (Ponta Porã)

15/05: Região Rota Norte (Coxim)

18/05: Região Caminho dos Ipês (Campo Grande)

25/05: Região Serra da Bodoquena (Jardim)

26/05: Região Pantanal (Miranda)

29/05: Região Sete Caminhos da Natureza e Região Vale das Águas (Naviraí) e Região Costa Leste e Região Vale do Aporé (Aparecida do Taboado)

Prazo do MTur

O período para mobilização dos gestores municipais, coleta de documentos comprobatórios e realização das oficinas regionais e estaduais termina em 31 de maio. A partir de 1° de junho, segundo cronograma estabelecido pelo Ministério do Turismo, começa o prazo para inserção dos documentos no Sistema de Informações do Programa de Regionalização do Turismo e validação das Regiões Turísticas junto aos Fóruns e/ou Conselhos Estaduais de Turismo. O processo de atualização, que será conduzido pelos gestores locais, termina em 31 de julho. Saiba mais informações.

Débora Bordin – Fundação de Turismpo de MS (Fundtur)

Foto: Pref. de Dourados cedida para Fundtur-MS

Veja Também

Comentários