Atualização do cadastro e estoque de bovinos é destaque no lançamento da campanha contra febre aftosa no MS

Campo Grande (MS) – No Lançamento da campanha contra a febre aftosa em Mato grosso do Sul, realizado na manhã desta quinta-feira (02.5), na Fazenda Embriza, em Campo Grande, o Governo do Estado deu ampla divulgação a Lei que institui o Programa de Atualização do Cadastro das propriedades e Estoque de Bovinos e Bubalinos do Estado, e que deve ser realizado pelos pecuaristas acompanhando o calendário de vacinação e de registro.

O secretário em exercício da Semagro, Ricardo Senna, fez questão de ressaltar que a atualização do Cadastro da Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos atende uma das mais de cem exigências do Ministério da Agricultura para que o Estado esteja apto para a retirada da vacinação contra a febre aftosa, prevista para 2021, constantes do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa.

Senna lembrou que esta é uma das ações consideradas fundamentais para alcançar o status sanitário de “Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação”, previsto no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). “Essa nova condição que pode abrir mercados e influenciar positivamente no crescimento da economia de Mato Grosso do Sul”, completou.

Já o Superintendente Rogério Beretta destacou que o produtor não será multado no ato da regularização do estoque e que o valor recolhido através de uma taxa será repassado ao Refasa (Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal), um Fundo criado pelo Governo do Estado destinado a indenizar os criadores caso haja necessidade de sacrifício de animais para erradicação de doenças, e principalmente custear ações voltadas à defesa sanitária e que visam a retirada da vacinação como estruturar, realinhar, atualizar e capacitar os servidores da agência.

O gerente de Sanidade Animal da Iagro, Rubens de Castro Rondon, esclareceu que a atualização tanto do estoque de animais quanto do cadastro dos estabelecimentos deve ser feita antes da declaração da vacinação e realizada toda pela internet, através do portal da Agência.

Responsável por garantir melhoria significativa no desempenho das atividades das equipes da Iagro, principalmente a campo, e na eficiência da execução de ações que visam a retirada da vacinação de febre aftosa no Estado, o programa foi enaltecido pelo superintendente do Ministério da Agricultura no Estado, Celso Martins, que destacou ainda ser fundamental a continuidade da parceria entre o Ministério, Governo do Estado e produtores para que se obtenha o resultado desejado que é a retirada da vacinação e os reflexos positivos que vem com essa conquista.

A declaração do estoque efetivo deve ser feita, por meio eletrônico, mediante acesso ao Sistema de Atenção Animal da IAGRO (e-SANIAGRO), disponibilizado no site oficial da Agência. www.iagro.ms.gov.br.

