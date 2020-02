Atualização da situação das notificações de casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) informa que nas últimas 24 horas registrou sete notificações de casos suspeitos novo coronavírus (COVID-19) em Mato Grosso do Sul, sendo uma em Ponta Porã e seis em campo Grande.

Os casos foram considerados suspeitos de acordo com a classificação do Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (27.2) saiu o resultado do exame feito pelo Lacen do paciente de 24 anos, com possível caso suspeito para o novo coronavírus em Ponta Porã. Os exames deram negativo para oito tipos de vírus respiratórios pesquisados pelo Lacen, entre eles influenza. Foi enviada amostra para Instituto Adolfo Lutz (IAL) em São Paulo para serem pesquisados outros tipos de vírus respiratórios. O resultado deve sair na próxima semana.

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul também investiga outros quatro casos de pacientes em campo Grande que se enquadram na definição de suspeita de coronavírus. As amostras deram resultado negativo no Lacen e foram encaminhadas para o laboratório em São Paulo para analise.

Dois pacientes foram identificados pelo Lacen como influenza A e foram descartados como suspeitos.

Desde janeiro, a SES tem tomado diversas medidas de prevenção e monitoramento do novo coronavírus. Foi criado o Centro de Operações de Emergência (COE/MS), com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

Também foi elaborada nota técnica sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames. A nota já foi enviada aos profissionais de saúde dos 79 municípios e também a todos os serviços de saúde públicos e privados.

A SES também realizou reuniões nos municípios de Corumbá e Ponta Porã para prestar cooperação técnica na construção do fluxo de vigilância e atendimento de possíveis casos suspeitos na região de fronteira.

Airton Raes – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Arquivo