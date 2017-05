Atualiza: Neto de Zagallo é baleado em tentativa de assalto no Rio

Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, de 28 anos, neto do ex-técnico Zagallo, foi baleado neste domingo (14) durante uma tentativa de assalto no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi levado ao hospital Pasteur, no Méier, na zona norte, onde está internado em estado "estável".

Segundo a Polícia Militar, o neto de Zagallo foi abordado quando trafegava pela Rua Isidro de Figueiredo. Os criminosos atiraram, mas acabaram fugindo sem levar nada. O 40º Batalhão, situado em São Cristóvão, foi avisado. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos já tinham fugido. Eles encontraram Paulo Roberto baleado, dentro do carro, e acionaram o socorro.

Em nota, o Hospital Pasteur informou que o neto de Zagallo chegou à instituição, no início da tarde deste domingo, com ferimentos por arma de fogo no braço esquerdo e no tórax. "O paciente permanece internado em observação, com quadro de saúde estável", afirma o hospital.

A Polícia Militar fez rondas em busca dos criminosos, que não haviam sido localizados até as 19h30 deste domingo.

