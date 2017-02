Atual vice-campeã, Acadêmicos do Tatuapé celebra povos da África

Atual vice-campeã do carnaval de São Paulo, a Acadêmicos do Tatuapé celebrou os povos da África na madrugada deste sábado no Anhembi. O enredo é intitulado "Mãe África conta a sua história: Do Berço Sagrado da Humanidade à Terra Abençoada do Grande Zimbabwe".

Um dos destaques foi o penúltimo carro alegórico da escola, com crianças e integrantes da velha guarda, que contagiou o público. O desfile durou uma hora e um minuto.

Fundada em 1952 com o nome de Unidos de Vila Santa Isabel, a escola da zona leste teve uma trajetória de glória nos últimos anos. Após um jejum de seis carnavais, a Tatuapé voltou ao grupo especial em 2013. No ano passado, foi vice-campeã com uma homenagem à fluminense Beija-Flor de Nilópolis.

Em 23 de abril do ano passado, dia de São Jorge, a escola definiu o enredo de 2017. O projeto é o primeiro do carnavalesco Flávio Campello na Tatuapé. Ele substituiu Mauro Xuxa, quem assinou os últimos cinco desfiles.

