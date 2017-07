Atropelamento mata homem nas proximidades da Marginal Tietê

Um homem morreu atropelado na tarde desta segunda-feira, 31, na cidade de São Paulo. O acidente ocorreu na Avenida Thomas Edison, nas proximidades da Ponte do Limão e da Marginal Tietê.

A morte foi confirmada pelo médico do Águia, da Polícia Militar, informou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O número de pessoas mortas por atropelamentos no Estado de São Paulo atingiu 803 no primeiro semestre deste ano, alta de 7,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do banco de dados do Estado de SP, o Infosiga.

Veja Também

Comentários