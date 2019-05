Atriz Ruth de Souza é homenageada da 9ª Semana de Cinema, no Rio

Reprodução TV Brasil

Com uma homenagem à atriz Ruth de Souza, de 97 anos, a 9ª SECINE - Semana de Cinema será aberta amanhã (13), um dia depois da data de nascimento da atriz, considerada a primeira-dama negra do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Ruth de Souza foi a primeira atriz do Brasil indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema, com o filme Sinhá Moça, que concorreu no Festival de Veneza, em 1954.

O evento é gratuito e será realizado até o dia 15 deste mês na unidade Estácio João Uchôa, situado na Rua do Bispo, 83, bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. A SECINE é produzida pelo Núcleo de Cinema da Estácio (NUCINE), que convidou para conversar com o público cineastas famosos no Brasil e no mundo, como Cacá Diegues, o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), e Mario Abbade; e artistas, entre os quais Eriberto Leão e Izak Dahora.