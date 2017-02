Atriz de 5 anos recebe comentários pedófilos em rede social

O Facebook de Lorena Queiroz, de 5 anos, a protagonista de Carinha de Anjo, foi alvo de comentários pedófilos na madrugada do último sábado, 11. Gabriela Queiroz, mãe da atriz-mirim não chegou a ver as ofensas, pois os próprios autores as apagaram. Ela só soube por causa de um blog que divulgou prints dos ataques.

"A pessoa postou uma coisa bem feia e gerou muitos comentários, então a pessoa apagou", explica Gabriela. Os fãs da menina a defenderam, o que, aparentemente, intimidou quem a havia ofendido. Para não causar mais alarde, o post foi apagado.

Gabriela é quem cuida das redes sociais de Lorena e afirma que o caso foi totalmente isolado. "O Instagram dela só tem elogios", disse.

A mãe levou o caso para o departamento jurídico do SBT e, se algo similar ocorrer novamente, avaliarão quais providências devem ser tomadas.

