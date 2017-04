Atração de indústrias para Campo Grande é tema de reunião em Brasília

O secretário ficou bastante satisfeito com essa oportunidade e obteve do presidente Robson Braga uma resposta positiva no sentido de a CNI atuar na divulgação das potencialidades da cidade”, declarou Sérgio Longen / Divulgação

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia de Campo Grande, Luiz Fernando Buainain, participaram, ontem terça-feira (25), em Brasília (DF), de uma reunião com o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, para tratar sobre a atração de indústrias para o município.

“Convidei o secretário Luiz Fernando Buainain para conhecer um pouco sobre os trabalhos da CNI em apoio ao processo de desenvolvimento da indústria em todo o País e de que forma a Confederação pode ajudar a Prefeitura de Campo Grande em ações que envolvam a atração de indústrias para o nosso município. O secretário ficou bastante satisfeito com essa oportunidade e obteve do presidente Robson Braga uma resposta positiva no sentido de a CNI atuar na divulgação das potencialidades da cidade”, declarou Sérgio Longen.

Na avaliação dele, a articulação do titular da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia de Campo Grande) tem sido objetiva e voltada para a industrialização do município. “Precisamos voltar o foco ao avanço do crescimento de Campo Grande e a Prefeitura demonstrou que pretende retomar grandes projetos nesse sentido. Nós entendemos que a atual administração precisa rever alguns conceitos de gestão e, principalmente, o que envolve a estratégia da Prefeitura para avançar e tornar a Capital novamente uma cidade atrativa aos empresários”, reforçou, completando que Luiz Fernando Buainain tem procurado se mobilizar para construir ações nessa direção.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia de Campo Grande, Luiz Fernando Buainain, agradeceu a iniciativa do presidente da Fiems de viabilizar o encontro com CNI, pois abre a perspectiva de maior aproximação entre a Sedesc e os empresários industriais com foco na atração de novos empreendimentos para a Capital.

“Essa reunião também serviu para o início das tratativas da Sedesc com a Fiems para a elaboração de um plano de industrialização para Campo Grande, uma coisa que não existe atualmente. Conversei muito sobre isso com o presidente Sérgio Longen e a ideia é fazer esse plano a quatro mãos. Estamos articulando para dar o início nessa iniciativa o quanto antes”, afirmou Luiz Fernando Buainain, acrescentando que esse plano possa beneficiar Campo Grande e também outros municípios do Estado.

O secretário ressalta que a reunião também teve as participações do empresário Albano Franco e do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que fizeram muitos elogios a Campo Grande. “É muito importante para o poder público municipal ter essa abertura junto ao presidente das Fiems para abrir esse canal de comunicação com a CNI para que possamos mostrar as nossas potencialidades e oportunidades da Capital para atrair empresários”, finalizou.

