Ato no Rio contesta morte de morador em ação policial

Moradores do Morro do Chapéu Mangueira, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, fizeram hoje (18) um protesto nas ruas do Leme após a morte de um homem durante operação policial. A vítima estava com um guarda-chuva que teria sido confundido com um fuzil pelos policiais militares. Segundo os manifestantes, o morador identificado como Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, pai de dois filhos, foi morto na operação policial ontem (17).

Em nota, a PM nega que tenha matado Rodrigo. A corporação informou apenas que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade trocaram tiros com criminosos próximo ao Bar do David e que, depois do confronto, foram encontrados dois homens baleados.

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens foram levados para o Hospital Miguel Couto, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Sem informar o nome, a PM informou que a vítima que morreu tinha anotações criminais por roubo e tráfico de drogas.

A PM informou apenas que apreendeu rádios comunicadores com os dois, mas não deu qualquer informação sobre apreensão de armas. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana). A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.