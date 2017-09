Atletismo paradesportivo estreia nos Jogos Universitários Brasileiros

Considerada a maior competição do gênero na América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) devem reunir 4,5 mil atletas-universitários, técnicos, árbitros e organizadores em Goiânia, de 18 e 29 a outubro. Entre as novidades da edição deste ano está a inclusão do atletismo paradesportivo.

Desde o ano passado, os jogos universitários incluem competições paradesportivas em sua programação. A estreia foi com a natação e o tênis de mesa, que continuam em 2017.

Outra novidade dos jogos será nos e-games, que terão, pela primeira vez, as competições de equipes da League of Legends (LOL) – jogo eletrônico que possui uma liga internacional organizada e milhares de atletas.

Além das competições coletivas da LOL, continuam as individuais de Fifa 2017, jogo eletrônico de futebol que entrou no calendário dos Jubs no ano passado.

As provas incluem modalidades individuais e coletivas. As competições de equipes são futsal, vôlei, basquete, basquete 3 a 3, handebol e LOL. Nas individuais ou em dupla, os atletas disputam medalha no judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, badminton, vôlei de praia, natação, tênis e Fifa 2017.

Também há disputa de medalhas no Jubs acadêmico, que avalia os melhores trabalhos apresentados por alunos de diversos cursos universitários.

Além de Goiânia, as cidades de Aparecida de Goiânia e Trindade também receberão competições. A previsão da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é que a competição injete R$ 10,5 milhões na economia de Goiás.

