“Atletas profissionais não podem mais ficar mendigando”, diz vereador sobre Sistema Municipal de Esporte

Apoiador da criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, o vereador André Salineiro participou da abertura do seminário para discutir o assunto, na manhã desta segunda-feira, dia 8, na Câmara Municipal. O evento teve a presença do ministro do Esporte, Leonardo Picciani, entre outras autoridades. Salineiro disse que a criação do sistema gera expectativa de uma transformação no cenário do esporte na Capital.

“Passou da hora de se criar um sistema profissional de apoio ao esporte, em que atletas de alto nível não tenham que ficar mendigando doações. Temos que ter inclusive o apoio de verbas federais para incentivar, cada vez mais, os esportistas de alto rendimento”, comentou o vereador, que faz parte da Comissão Permanente de Educação de Desporto, na Câmara Municipal.

Segundo Salineiro, será criada uma metodologia de estímulo para que a população campo-grandense pratique esporte, porque as pessoas sabem dessa necessidade, mas, muitas vezes não têm oportunidade de praticar. “A criação desse projeto do Rodrigo Terra de colocar atividades nos parques municipais já é um ótimo começo”, disse o vereador, ao mencionar o presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Também participaram da solenidade, a vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto; o prefeito Marcos Trad; o presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda; entre outros.

