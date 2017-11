Atletas de 19 municípios participam da etapa estadual dos Jogos da Melhor Idade

Nesta quarta-feira, dia 29, acontece a abertura da etapa estadual dos Jogos da Melhor Idade. Serão três dias de competições que estarão distribuídas entre o Centro Poliesportivo Dom Bosco, Centro de Convivência Vovó Ziza e Rádio Clube Cidade.

De acordo com o diretor executivo da Fundesporte, Silvio Lobo, as competições contam com 20 delegações de 19 municípios.

Silvio explicou que o objetivo é proporcionar atividade física e qualidade de vida.

Participam dos Jogos da Melhor Idade atletas a partir dos 60 anos. A disputa inclui esportes de quadra, mesa, salão e atividades culturais como: vôlei adaptado, malha, bocha, sinuca, truco, dança e tênis de mesa.

A abertura dos Jogos da Melhor Idade acontece às 19h30 desta quarta-feira, dia 29, no Rádio Clube Campo.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)