Atleta ferido em incêndio no Flamengo deve receber alta hoje

O atleta Jonathan Ventura, de 15 anos, da equipe de base do Flamengo, deve receber alta na tarde (13). Segundo o Flamengo, Jonathan seguirá em tratamento domiciliar e em consultório. "A partir daí entrará na fase mais intensa de fisioterapia e reabilitação”.

O atleta foi uma das vítimas do incêndio no Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, no dia . O incêndio ocasionou a morte 10 atletas da equipe de base do clube.

Jonathan será o último dos atletas internados a receber alta. Outros dois feridos com menos gravidade, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, receberam alta na primeira quinzena .

O atleta ainda internado teve 30% do corpo queimado e foi atendido incialmente no Hospital Municipal Pedro II. Após receber alta do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade de saúde foi transferido para o Hospital Vitória, onde está agora.

No Hospital Vitória, no último dia 3, após sentir dores abdominais, os médicos suspeitaram de pancreatite medicamentosa e transferiram Jhonatan do quarto para a unidade semi-intensiva. Jhonatan tinha sido submetido a uma cirurgia reparadora no braço direito e na orelha direita e apresentou a dor abdominal.