Atleta da base do Flamengo recebe alta dois meses após incêndio

Ricardo Moraes/Reuters/direitos reservados

O atleta da base do Flamengo, Jhonatan Ventura, de 15 anos, recebeu alta na tarde de ontem (13) depois de mais de dois meses internado se recuperando do incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

O adolescente teve 30% do corpo queimados e era o último dos três feridos internado. Os outros dois sobreviventes se feriram com menos gravidade e receberam alta na primeira quinzena de fevereiro.