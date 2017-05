Ativistas criam propostas para o Parque Augusta

Se depender dos paulistanos que nos últimos anos lutaram por um Parque Augusta sem prédios, o espaço verde que deve ser instalado no terreno de 23,7 mil metros quadrados no centro de São Paulo terá pouquíssimo concreto e muita integração com a natureza. Estas são características presentes nos dois projetos apresentados ontem por ativistas à Prefeitura, como sugestões para o local.

"Tem de ser assim mesmo", afirmou o secretário municipal do Verde, Gilberto Natalini. "Parque não tem de ter construção. Construção é para clube."

O encontro foi organizado pelo promotor Silvio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social. Participaram, além de Natalini, o secretário de Justiça, Anderson Pomini, e arquitetos ligados ao ativismo recente na região.

Um dos projetos é assinado pelos arquitetos Arnaldo de Melo, Marjorie Romano Modesto e Daniela Bertuol. O outro se caracteriza como uma obra coletiva, atribuída ao Movimento Parque Augusta. Ambos preveem horta comunitária, arena e cachorródromo. O primeiro projeto também traz a sugestão de um food park e até lugar para duas esculturas de Bia Doria, mulher do prefeito.

Na avaliação do promotor e dos secretários, os dois projetos poderiam ser fundidos em um só - esta foi a proposta final do encontro, aliás.

Há, porém, um senão. Conforme detalhou Natalini em conversa com o Estado na tarde de ontem, no acordo de permuta costurado em abril entre a gestão João Doria (PSDB) e as construtoras Cyrela e Setin, proprietárias do terreno, além da troca da área por lotes de equivalente valor que pertençam à Prefeitura - ainda em processo de escolha -, as empresas também se comprometeram a doar um projeto para o parque.

"Gostei muito da sugestões que recebemos (dos ativistas). Vamos chamar agora as empresas e propor para que compatibilizem essas ideias", disse o secretário. Natalini afirmou que ainda não há como detalhar se a execução da obra também será uma doação de Cyrela e Setin ou se a tarefa será realizada por outras empresas.

As empresas disseram que não vão se pronunciar a respeito no momento.

Trâmite

Depois de escolhidos os terrenos que devem ser trocados, os mesmos devem passar por avaliação judicial. Só então, o trâmite da troca pode ser concluído, por meio de um projeto de lei que deve ser encaminhado pelo Executivo à Câmara. Presente na reunião com os arquitetos e os secretários, o vereador Aurélio Nomura (PSDB) ficará encarregado de articular a aprovação do texto.

