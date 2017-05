Atividades lúdicas e pedagógicas conscientizam alunos sobre o respeito no trânsito

Com o objetivo de conscientizar alunos e comunidade escolar sobre a segurança no trânsito, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) também aderiu ao Movimento “Maio Amarelo – atenção pela vida”, lançado na manhã desta quinta-feira (4), em frente ao Ceinf Eleodes Estevan de Figueiredo, na região central de Campo Grande.

Com base no tema Minha Escolha Faz a Diferença, a direção do Ceinf que representou as unidades da Reme no evento decorou a unidade com fitas amarelas, mobilizando todos os 400 alunos, que ao longo do mês de maio participarão de atividades que alertam sobre a importância de respeitar as regras e sinalização de trânsito.

Os alunos do Eleodes Estevão vestiram lenços amarelos com desenhos produzidos por elas e foram até a entrada do Ceinf entregar às autoridades desenhos alusivos ao tema, ressaltando a importância de um trânsito seguro.

Também foram distribuídos adesivos, panfletos, bottons e bandeiras. No final do evento, elas assistiram a uma peça de teatro abordando a temática da campanha.

Para a professora de educação física do Ceinf, Andréa Miti Miyashita, a participação das crianças em atividades de conscientização ajuda a divulgar nas famílias a mensagem proposta pela campanha.

“Às vezes as crianças chegam e falam que os pais passaram no sinal vermelho, no amarelo e a gente vai explicando a elas que não pode, que precisa prestar atenção no semáforo, colocar o cinto de segurança, sentar os filhos na cadeirinha”, diz.

A diretora do Eleodes Estevan, Eva Regina Brito, ressaltou que o envolvimento de crianças na campanha de conscientização incentiva o lado afetivo e de aprendizagem junto aos pais. “O Maio Amarelo estimula a conscientização e o amor pela vida. Agora estamos ensinando os sinais, o vermelho, verde e amarelo e as crianças levam nossas explicações para casa”, afirma.

Todas as unidades da Rede Municipal de Educação estão empenhadas, durante todo o mês de maio, em desenvolver atividades pedagógicas e lúdicas que tratem de questões relacionadas ao trânsito. Os 99 Ceinfs e 94 escolas irão desenvolver ações como gincanas, entrega de panfletos, além de participarem de palestras.

Veja Também

Comentários