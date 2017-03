Atividades esportivas e de capacitação compõem agenda em comemoração ao Dia da Mulher

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, está executando nesta semana, agenda intensa de programação ao Dia da Mulher. Atividades esportivas e de capacitação profissional são algumas das oportunidades que foram ofertadas para as mulheres.

Entre os dia 7 e 9 aconteceu o curso de produção artesanal de embutidos e defumados, oferecido pelo SENAR, tendo como intervenientes a FETTAR e FETAGRI. Já no dia 8 foi realizada uma ação no Parque Belmar Fidalgo, abrindo o calendário de eventos da FUNESP em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Foram ofertadas ainda atividades de recreação, esporte e lazer voltadas ao público frequentador do Parque.

Na mesma data, houve a celebração de Termos de Cooperação com os seguintes segmentos: União de Advogadas do Brasil (UAB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ ), Consórcio Guaicurus, FETTAR e FETAGRI e UFMS .

A subsecretária de Políticas para Mulher, Carla Stephanini, também visitou a aldeia urbana Marçal de Souza. A visita contou com a presença do cacique Edimarcio e representantes da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande e mulheres da aldeia.

No dia 9, Carla Stephanini, participou como palestrante de evento realizado no auditório da Santa Casa de Campo Grande, com o tema: Violência Doméstica e Cuidados Alternativos, voltado aos profissionais da saúde.

Nesta sexta-feira a subsecretária participa de evento de lançamento do programa “Por uma Escola Mais Democrática – Incentivando a Igualdade entre Meninos e Meninas” realizado pela Defensoria Pública/MS por meio do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher/NUDEM – Escola Superior da Defensoria Pública e Secretaria de Estado de Educação-SED/MS, tendo a Subsecretaria de Políticas para a Mulher de Campo Grande/SEMU, como convidada.

A agenda segue até o dia com a exposição e comercialização de produtos artesanais produzidos por mulheres do Projeto “Mulheres Empreendedoras”, executado pela Subsecretaria de Políticas para Mulher/SEMU em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/SECTUR.

Dia Internacional da Mulher

A data – dia 8 de Março – marca a trajetória de luta da mulher, ao longo dos anos, pela conquista de espaço, voz e a garantia de direitos. Avanços aconteceram e desafios estão postos todos os dias.

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 que ficou conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei do Feminicídio nº 13.104, de 9 de março de 2015, foram instrumentos importantes no enfrentamento à violência cometida contra a mulher.

1ª Casa da Mulher Brasileira

Campo Grande conta com a 1ª Casa da Mulher Brasileira, que dispõe de uma rede de serviços integrada no mesmo espaço como: Promotoria de Justiça; Defensoria Pública, Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher/DEAM. Outros serviços oferecidos, de responsabilidade da Prefeitura Municipal, consistem em recepção, acolhimento, atendimento psicossocial e alojamento temporário, sob a responsabilidade da Subsecretaria de Políticas para Mulher.

