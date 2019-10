Atividades em presídios femininos de MS levam atenção e cuidados para o combate ao câncer de mama

Além disso, exames preventivos e testes rápidos de Hepatite A e B, HIV e Sífilis também foram realizados com as internas - Foto: Divulgação

Prevenção contra o câncer de maior incidência entre a população feminina – o de mama – é o foco da campanha mundial “Outubro Rosa”. Em Mato Grosso do Sul, as ações de conscientização também foram realizadas com as mulheres privadas de liberdade nas unidades penais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Por meio de parcerias, palestras, ações de saúde, orientações sobre o autoexame, distribuição de materiais explicativos, atenção aos cuidados pessoais e dia da beleza são exemplos das atividades desenvolvidas com as reeducandas dos nove presídios femininos do Estado, que também contemplaram sobre o diagnóstico precoce do câncer de cólo de útero.

Na Capital, uma palestra sobre Prevenção do Câncer de Mama foi ministrada pela enfermeira Esthefani Uchôa, do Hospital de Amor de Campo Grande, filial do Hospital de Barretos. Organizada pelo setor psicossocial do presídio, a apresentação foi intermediada pela 52ª Promotoria de Justiça, representado pela promotora Renata Ruth Goya, e pelo assessor do Governo do Estado, Cláudio Ozório Machado.

Machado destacou a importância desse trabalho de conscientização. “Este mês é dedicado à uma atenção especial à saúde das mulheres e foi pensando nisso que trouxemos essa palestra e a carreta da Unidade Móvel do Hospital que atenderá as reeducandas com exames preventivos e de mamografias, no dia 29 de novembro, dando continuidade a esse trabalho”, informou.

Conforme a palestrante, 20% da possibilidade de incidência em uma pessoa está ligada a fatores genéticos e maior prevalência acontece em mulheres acima de 50 anos. Dentre as dicas de prevenção ligadas a fatores externos é a prática de atividades físicas, uma boa alimentação, autoexame e exames complementares.

A reeducanda E.A.S. revela que descobriu muitas informações com a palestra que tratou sobre o tema através da dinâmica mitos X verdades. “Agregou muito conhecimento, foi muito proveitoso esse tempo, agradeço a direção que com essas parcerias nos oferecem a oportunidade de participarmos de palestras e termos atenção voltada à nossa saúde”, disse.

Além disso, no EPFIIZ também foram realizadas outras ações de estímulo e conscientização à prevenção do câncer de mama, por meio da direção do presídio juntamente com a equipe de saúde, como informações sobre a importância do autocuidado que abrange toda a saúde da mulher, adesivagem de salas e alojamentos com o slogan da campanha e doação de chinelos, contribuindo para o bem-estar e saúde.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande foi ministrada palestra sobre a Prevenção do Câncer de Mama pelo enfermeiro, que atua na unidade penal, Luiz Teles, juntamente com a farmacêutica Marli Marques e a médica veterinária Natália Trindade, que também abordaram sobre a Tuberculose. Ao final, foram distribuídos panfletos informativos sobre as doenças.

Já no presídio feminino de regime semiaberto da capital, palestras, exames, distribuição de brindes e comemorações referentes ao Outubro Rosa marcaram o mês. Além disso, exames preventivos e testes rápidos de Hepatite A e B, HIV e Sífilis também foram realizados com as internas como forma de promover a saúde feminina e contou com o apoio da chefia de Enfermagem do UBS Pioneira, que se dispôs a atender em horário diferenciado. O Hospital Regional ministrou palestra alusiva ao tema e disponibilizou vagas às internas que necessitarem de tratamento.

Interior

Com enfeites em tons de rosa, outubro é um mês dedicado a ressaltar os direitos e a importância de olhar com atenção para a saúde da mulher, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. Nos presídios femininos do interior não foi diferente e para o desenvolvimento das ações contou com a parceria de instituições privadas e públicas, como as Secretarias Municipais de Saúde. As ações foram organizadas pelo Setor Psicossocial de cada presídio, com o apoio dos profissionais de saúde que atuam nas unidades.

Em Corumbá, no Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, foram realizadas desde rodas de conversas a palestras explicativas, além de exames de mama nas custodiadas, pela enfermeira da Prefeitura, Marjorie Gonçalves.

Uma atenção especial com cuidados pessoais e de autoestima também marcou o mês de outubro para internas dos presídios de Ponta Porã e Rio Brilhante. No ‘dia de beleza’ foram ofertados serviços de embelezamento como cortes de cabelo, maquiagem e manicure; que contou com o apoio de diversos profissionais locais.

Dentre as ações de saúde realizadas em Rio Brilhante também estão teste de glicemia, aferição de pressão arterial, acupuntura e auriculoterapia, que fazem parte de um projeto de implantação da Secretaria Municipal de Saúde. Na oportunidade foram servidos chás de plantas medicinais, juntamente com as devidas orientações. Já em Ponta Porã a ação contou com a colaboração do Centro de Apoio à Mulher (CAM) e da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O projeto “Ao Gosto Lilás”, realizado no presídio feminino de regime semiaberto de Dourados, fortaleceu e preparou as reeducandas para o Outubro Rosa em relação ao autoexame, de forma a ajudar outras mulheres. A ação foi promovida pela 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão da Mulher Advogada, com o apoio da direção do presídio e envolveu a participação de 60 internas, levando informação, oportunidade de debate e lugar de fala às mulheres em situação de prisão.

Como parte da campanha, um chá voltado às internas foi realizado pela coordenadora da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados (ACCGD), Maria Aparecida Palmeira. Na oportunidade, foi ministrada uma palestra de conscientização sobre os cuidados com a mama e de prevenção ao colo do útero.

No Estabelecimento Penal Feminino “Luiz Pereira da Silva”, em Jateí, as orientações foram realizadas pela equipe psicossocial e profissionais da saúde que atuam na unidade. Além disso, as atividades contaram com a presença da vice-prefeita, Cileide Cabral da Silva Brito, e do secretário Municipal de Saúde, Geberson Alves dos Santos.

Em São Gabriel do Oeste, 31 internas tiveram a oportunidade de fazer esclarecimentos sobre a saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama através de uma palestra ministrada pela médica Mayara Melke e a enfermeira Ana Caroline Maciel. Ao final, foram distribuídos kits de maquiagem às internas.

Por meio de parcerias, uma série de palestras foram realizadas na unidade de Três Lagoas durante todo mês. A ginecologista e mastologista Nayara Cassemiro falou sobre o tema da campanha; e “Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e a importância da prevenção” foi tema da ministração da Amanda Contiero. As internas também aprenderam sobre o uso racional de medicamentos com o farmacêutico da Natividade, Raimundo Valdener Pinheiro, e receberam orientações sobre como prevenir o câncer de boca. Já a psicologa Cláudia Mariola abordou a questão da autoestima.

Além disso, foi proporcionado às reeducandas um curso de automaquiagem, pelas maquiadoras Tatiana Ribeiro e Layza Carvalho. Para fechar a programação especial, houve um “Chá Rosa” com culto evangélico da Igreja Quadrangular Alvorada, além de sorteio de produtos de beleza.

Todas as ações nas unidades penais femininas foram coordenadas pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio de suas divisões de Saúde, Educação e de Promoção Social.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, ressalta que a campanha “Outubro Rosa” dentro das unidades penais femininas do estado visa aproximar a população carcerária das atividades sociais, garantindo às mulheres privadas de liberdade atendimento, assistência médica e suporte emocional, primando pela prevenção, diagnóstico e tratamento de qualidade.