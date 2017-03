Atividades em comemoração à Semana da Mulher continuam nesta terça-feira

As atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que iniciaram no último domingo (5) no Parque Ecológico do Sóter, seguem nesta terça-feira (7) para o Parque Jacques da Luz, onde além de atividades esportivas, a Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizará também atividades culturais.

Com café da manhã, as ações nas Moreninhas iniciam às 7h, depois terá apresentação cultural do Coral CCI Jacques da Luz. Às 7h30 terá aula de Yoga, 7h50 terá Zumba e 8h10 acontece a ginástica localizada. Dentro da apresentação cultural também terá uma apresentação da equipe de Ginástica Rítmica da Funesp. Às 9h30 haverá oficinas de capoeira, futsal feminino e atividades recreativas.

As atividades, que são gratuitas, vão contar com a parceria da Drogasil, que vai realizadar das 8h às 10h testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial e orientação farmacêutica.

As ações contam também com a parceria do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Boticário, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Fundação Social do Trabalho (Funsat) e Corpo de Bombeiros de MS.

Programação:

Dia 07/03 Parque Jacques Da Luz

7h – Café da Manhã;

7h – Apresentação cultural do Coral CCI Jacques da Luz;

7h30 – Yoga;

7h50 – Zumba;

8h10 – Ginástica Localizada;

8h30 – Apresentação Ginástica Rítmica;

9h30 Oficinas de capoeira, futsal feminino e atividades recreativas;

9h- parceria com a Drogasil – Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica.

Dia 08/03 Praça Esportiva Belmar Fidalgo

7h15 – Ginástica na cadeira;

8h – Café da manhã com alunas da Ginástica;

8h – Homenagem às mulheres;

8h30 – Apresentação de Tecido Acrobático;

Das 17h30 às 18h30 – Atendimento “O Boticário” com maquiagem nas participantes;

17h45 – Treinamento Funcional na Areia;

18h – Vôlei de Praia; Beach Tênis;

18h -Futebol Society;

18h às 20h- parceria com a Drogasil – Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica;

18h – Doações de brindes;

18h – Lançamento do Livro “Praça Esportiva Belmar Fidalgo” da Mestra Ana Cristina Medeiros e da Pós-Doutora Maria Augusta de Castilho;

18h às 20h – Cross Kids;

18h30 – Aula de ginástica;

19h – Aula de Defesa Pessoal

19h – Apresentação de tecido acrobático;

19h – Futebol Americano com equipe cobras;

19h30 – Largada do Passeio Ciclístico “Grupo Pedal das Divas”.

Dia 09/03 Praça Esportiva Elias Gadia

7h – aula funcional;

15h às 17h30 – Recreação, esporte e lazer;

17h30 às 19h – oficina de artesanato;

18h – aula ginástica;

19h – aula de Futsal.

Dia 10/03 Parque Vila Nasser

7h – Caminhada Matinal;

7h30 – Café da Manhã;

8h30 – Plantação de Mudas de árvores;

9h30 – Atividades diversas;

11h – Encerramento.

Dia 11/03 Parque Ayrton Senna

8h – Ginástica e Caminhada;

8h – Realização de testes de Hepatite B e C, HIV, Sífilis

8h – Entrega de folders relacionados à mulher vitimas de violência e entrega de preservativos;

8h – Serviços de vagas de emprego, orientações de seguro desemprego e carteira de trabalho;

9h – Imunização para Hepatite B e C, DPT e Febre Amarela;

9h – Realização de atividades educativas, orientações, pesagem, IMC, RCQ, orientações nutricionais;

9h – Prevenção em saúde bucal-Odonto Móvel;

10h – Informações e divulgação dos serviços da Rede de Atendimento a Mulher-Sub Secretaria da Mulher;

10h – Realização de corte de cabelo, maquiagem e massagem – SENAC;

10h – Orientações Educacionais sobre o trânsito e Clube do setinha – AGETRAN;

10h – SlackLine Federação de SlackLine de MS.

Dia 11/03 Ginásio Avelino dos Reis – Guanandizão

7h30 Café da Manhã;

8h30 Caminhada;

9h30 Aula de Alongamento.

