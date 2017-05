Atividades educativas movimentam escolas durante o Maio Amarelo

Campo Grande (MS) – Abordar o tema trânsito desde a educação infantil é fundamental para que as crianças aprendam qual o comportamento adequado nas vias públicas e também para formar cidadãos conscientes e responsáveis no futuro.

Com esse propósito, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) trabalha o comportamento e educação no trânsito ao longo do ano, e durante o movimento internacional Maio Amarelo, as ações foram intensificadas em diversas escolas da Capital e do interior do Estado.

A programação inclui: atividades lúdicas com os alunos da Educação Infantil, circuito de gincanas educacionais com 8º e 9º anos, palestras para os pais e em empresas dos mais diversos segmentos. Estima-se que mais de 3 mil pessoas, entre alunos, pais e funcionários, sejam abordadas.

Confira onde as ações acontecerão nesta semana:

Dia Horário Local Ação 08/05 09h às 11h – 15h às 17h EE Advogado Demosthenes Martins Gincana Educacional 10/05 Matutino – 14h30 às 16h30 EE Maestro Frederico Liebermann Gincana Educacional 11/05 08h às 11h – 14h30 às 17h30 Colégio Mon Petit Atividades Lúdicas 12/05 09h às 11h – 15h às 17h E.E.Carlos Vilhalva Cristaldo Gincana Educacional

Atividades

Na Educação Infantil são desenvolvidas atividades lúdicas, como: teatro de fantoche, exibição de vídeos, simulação de travessia correta na faixa de pedestre e orientações sobre o comportamento no trânsito.

Já os alunos do 8º e 9º anos participam da gincana educacional que é composta por três provas, sendo a primeira o jogo do “quem sou eu?”, onde os participantes deverão descobrir através de dicas qual é o elemento do trânsito citado.

A segunda prova é um jogo de perguntas e respostas. O representante de cada equipe deverá escolher uma pergunta por categoria fácil, médio e difícil.

A terceira prova é o “jogo do pedestre”. Os jogadores fazem a travessia na faixa de pedestres, conforme vão acertando as questões e pontuando. Ao fim da gincana, os alunos vencedores recebem prêmios, as demais equipes recebem medalhas e a escola recebe um kit para ser utilizado com os estudantes.

Durante a palestra com os pais, três pilares são abordados: a responsabilidade deles com os filhos, o comportamento adequado no trânsito e uma abordagem geral sobre o Maio Amarelo.

Para as palestras com as empresas, o Detran debate sobre o tema #MinhaEscolhaFazADiferença, apresentando as principais causas de acidentes de trânsito, exibindo alguns vídeos e outras orientações.

