Atividades da “Semana Social e Educativa” promovem ressocialização de internas

Corumbá (MS) – Internas do Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, em Corumbá, participam durante toda esta semana de atividades sociais e educativas, realizadas por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Prefeitura.

Com o objetivo de promover a ressocialização das internas, a “Semana Social e Educativa” iniciou nessa segunda-feira (7.8) com um campeonato de futebol feminino “intercelas”, organizado por profissionais da Fundação de Esporte do município. As vencedoras receberam medalhas como prêmio.

A programação segue até sexta-feira (11.8) com diversas atividades, envolvendo desde a confecção de produtos naturais, artesanatos, a roda de leitura, oficina de dança e cuidados estéticos.”Com ações como essas, buscamos resgatar valores e preparar as internas para o retorno à sociedade”, destaca a assistente social da unidade, Gisela Nazareth Nunes, responsável pela organização do evento.

Para a diretora do presídio, Anelize Lázaro de Lima, os trabalhos desenvolvidos contribuem para o bom comportamento das internas. “Com os atendimentos e atividades oferecidos, elas se sentem mais amparadas e acolhidas, o que reflete na melhor disciplina e convívio social”, ressalta.

Na opinião da interna Claudirene Ferreira da Silva, as atividades servem para refletir sobre o erro cometido, além de aumentar a autoestima das reeducandas. “Os projetos e cursos nos ajudam muito a nos manter ocupadas, ficamos grande parte do tempo fazendo algo; e essa semana será bem intensa para nós”, afirma.

Segunda colocada no torneio de futsal, a detenta acredita que o esporte e a competição são extremamente saudáveis para o corpo e para a mente. “Hoje foi dia do esporte, melhor do que isso é só subir no pódio e ainda com um gol”, brinca Claudirene.

Conforme o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, ações de reintegração social são desenvolvidas com os custodiados com o objetivo de reduzir o índice de reincidência criminal e ocupar o tempo ocioso na prisão. “Buscamos alternativas que contribuem para a efetiva ressocialização de detentos, seja através de atividades desportivas, seja com cursos profissionalizantes e oferecimento de trabalho prisional”, afirma o dirigente.

A realização da “Semana Social e Educativa” no EPFCAJG também conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer); da Rede Feminina de Combate ao Câncer; da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos/Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulher, e da EE Regina Anffe Nunes Betine, responsável pelo ensino nos presídios de Mato Grosso do Sul.

Dia 8 (terça-feira)

8h30 às 16h15 – Oferecido pelos professores da Escola Estadual Polo Regina Anffe Nunes Betine:

Produção de xampu natural para piolhos

Produção de repelente natural

Compostagem

Confecção de Sabão

Roda de Leitura

Trabalhos Artesanais

Dia 9 (quarta-feira)

8h30 às 11h – Oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac):

Estética Facial

13h30 às 16h – Oferecido pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer):

Produção de Húmus

Calda Natural para controle de pragas na Horta

Dia 10 (quinta-feira)

8h30 às 16h15 – Oferecido pelo Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos/Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulher:

Corte de Cabelo

Esmaltação de Unhas

Confecção de Chaveiros

“Fuxico (cando)” com a Lei Maria da Penha

Dia 11 (sexta-feira)

8h30 às 11h – Oferecido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer:

Palestra com Oncologista

13h30 às 16h

Oficina de Dança

Tatyane Santinoni e Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Colaboração e fotos: Leonardo Cabral, do Folha MS



Veja Também

Comentários