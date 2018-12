Atirador abre fogo em feira natalina em Estrasburgo, na França

Uma pessoa teria sido morta e pelo menos nove ficaram feridas após um atirador abrir fogo contra pessoas em uma feira de Natal na cidade francesa de Estrasburgo, perto da fronteira com a Alemanha, afirmou a polícia local. O Mercado de Natal de Estrasburgo, que começou em 1570, é um dos eventos sazonais mais populares da França. A feira recebe cerca de dois milhões de visitantes por ano, e é considerada uma das mais tradicionais da Europa.

O assassinato ocorreu na Place Kléber, perto do mercado natalino da cidade. O atirador está foragido e a polícia francesa está realizando buscas para tentar encontrá-lo. Testemunhas disseram que o atirador havia disparado "várias vezes" em vários lugares diferentes. O Ministério do Interior francês descreveu-o como um "grave incidente de segurança pública". O centro de Estrasburgo está em bloqueio, e a polícia pediu para que as fiquem em casa e que os restaurantes fechem as portas e não permitam que os clientes saíam.

O Parlamento Europeu está atualmente em Estrasburgo. Os eurodeputados receberam uma mensagem que aconselha as pessoas a "não saírem do local". "Como medida de precaução, tomamos a decisão de fechar o edifício do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Pedimos-lhe que se mantenham calmos e seguros nas instalações", lê-se no comunicado. O local fica na região de Neudorf.

A prefeitura local escreveu em sua conta no Twitter que as pessoas devem evitar a área perto da sede da polícia da cidade.

Em um vídeo publicado por uma emissora de televisão francesa, é possível ver a polícia chegando na rua onde ocorre a feira natalina.

Vídeos publicados na internet mostram pessoas fugindo e gritando.

A França continua em alerta máximo após sofrer uma onda de ataques encomendados ou inspirados por militantes do Estado Islâmico em 2015 e 2016, que mataram mais de 200 pessoas.