Aterrissagem de avião em chamas deixa 13 mortos em Moscou

ESPORTE No retorno de Vinicius Junior, Real Madrid vence o Villarreal no Espanhol

POLÍTICA Bruno Covas: 'Precisamos de reforma da Previdência que acabe com privilégios'

ESPORTE Camilo e Zonta vencem as corridas da etapa do Velo Città da Stock Car

VARIEDADES Isis Valverde mostra rosto do filho Rael pela 1ª vez no Instagram

MEIO AMBIENTE Com homenagem a Reinaldo Azambuja, evento de Três Lagoas mostra força da pesca esportiva

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados