Atentados terroristas matam pelo menos 53 pessoas no Afeganistão

O Afeganistão sofreu três atentados terroristas ontem (10) que deixaram ao menos 53 mortos e dezenas de feridos. O primeiro aconteceu em Lashkargah, capital da província de Helmand, e causou a morte de ao menos oito pessoas. As informações são da agência de notícias Ansa.

Depois, um homem entrou na casa que hospedava um oficial da NDS, principal agência de inteligência do país, e se explodiu. A polícia local ainda não divulgou se mais pessoas morreram, mas afirmou, no entanto, que o ataque poderia ter sido pior porque um caminhão cheio de explosivos que estava indo em direção à casa foi detido antes de fazer qualquer estrago.

No entanto, o atentado que mais deixou matou foi o que aconteceu na cidade de Cabul. Um duplo bombardeio suicida foi registrado perto do parlamento do país, matando ao menos 38 pessoas e ferindo mais de 70.

O ataque, reivindicado pelo grupo islâmico afegão Talibã, começou quando um homem-bomba se explodiu no local. Alguns minutos depois, um carro-bomba foi pelos ares.

O último atentado do dia foi na cidade de Kandahar. O ataque foi realizado por um homem que se explodiu durante uma reunião na embaixada dos Emirados Árabe Unidos, que feriu o embaixador do país no Afeganistão e matou ao menos 7 pessoas.

