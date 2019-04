Atentados causam fechamento de igrejas no Sri Lanka

REUTERS/Dinuka Liyanawatte/Direitos Reservados

Todas as igrejas católicas do Sri Lanka vão permanecer fechadas e nenhuma missa será celebrada até "a situação de segurança melhorar", após os atentados suicidas no domingo de Páscoa, informou hoje (25) um dos responsáveis pelos templos.

"A conselho das forças de segurança, manteremos todas as igrejas fechadas", explicou, adiantando que "não será realizada nenhuma missa pública até novo aviso".