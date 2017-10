Atentado no Egito mata pelo menos seis soldados

Pelo menos seis soldados egípcios morreram hoje (13) em um atentado na cidade egípcia de Al Arish, capital da província do norte do Sinai, segundo o porta-voz das Forças Armadas, Tamer Al Refai. As informações são da agência de notícias EFE.

Al Refai atribuição a ação a terroristas. Em comunicado, ele detalhou que “elementos terroristas” armados atacaram um posto de segurança do Exército egípcio em Al Arish e que os radicais usaram granadas de mão e armas de fogo para realizar o ataque.

O porta-voz acrescentou que as forças de segurança enfrentaram os "terroristas", que fugiram. Nenhum grupo extremista reivindicou a autoria do atentado.

No dia 11 de setembro deste ano, pelo menos 18 policiais egípcios morreram e sete ficaram feridos em ataque assumido pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra uma patrulha das forças de segurança a oeste da cidade de Al Arish, no norte da península do Sinai.

As forças armadas egípcias lutam contra grupo armado radical no norte do Sinai, incluída a filial local do EI, que expandiu sua atividade na região.

