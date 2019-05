Atentado em hotel de luxo do Paquistão deixa cinco mortos

O ataque de um grupo de homens armados contra um hotel de luxo em Gwadar, cidade no sudoeste do Paquistão, deixou um saldo de cinco mortos e seis feridos, informou neste domingo, dia 12, o Exército do país. O ataque na cidade onde a China desenvolve projetos de infraestrutura teria sido provocado pelo grupo nacionalista Exército de Libertação do Baluchistão. Dos cinco mortos, quatro eram funcionários do hotel, e o último era um soldado. Três terroristas também morreram pelas forças de segurança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.